„Барселону“ обвиняют в подкупе судей, клубу грозит исключить из Ла Лиги

Ранее стало известно, что „Барселона“ в период с 2016 по 2018 год регулярно переводила денежные суммы бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской футбольной федерации Испании (RFEF). Сообщает „Газета“.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что в указанный временной отрезок каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.

Негрейра заявил, что оказывал „Барселоне“ консультационные услуги, в частности, помогал с разъяснением футбольных правил и так далее. Но, как сообщают СМИ, при этом он не смог предоставить никаких доказательств собственных утверждений.

Ранее из-за финансовых махинаций итальянский „Ювентус“ был наказан снятием 15 очков, и теперь „Барселона“ рискует пойти по его стопам.

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