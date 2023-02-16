16.02.2023, 14:11
Эстонский велогонщик занял четвертое место в общем зачете „Тура Омана“
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ завершил веломногодневку „Тур Омана“ на четвертом месте. Сообщает „ERR“.
Накануне состоялся ее последний этап протяженностью 152 км, передают в четверг утренние теленовости ERR.
Его победителем стал Маури Вансевенант из Бельгии, а лидер общего зачета, американец Маттео Йоргенсон пришел к финишу вторым.
Таарамяэ показал четвертое время и в итоге поднялся с 7-го на 4-е место в генеральной классификации.
Еще один эстонец Мартин Лаас на последнем этапе стал 112-м, а в общем зачете - 111-м.