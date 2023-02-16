Эстонский велогонщик занял четвертое место в общем зачете „Тура Омана“

Накануне состоялся ее последний этап протяженностью 152 км, передают в четверг утренние теленовости ERR.

Его победителем стал Маури Вансевенант из Бельгии, а лидер общего зачета, американец Маттео Йоргенсон пришел к финишу вторым.

Таарамяэ показал четвертое время и в итоге поднялся с 7-го на 4-е место в генеральной классификации.

Еще один эстонец Мартин Лаас на последнем этапе стал 112-м, а в общем зачете - 111-м.

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