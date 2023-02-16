16.02.2023, 11:42
Успешный эстонский производитель окон сокращает почти 30 сотрудников
ФОТО: | Ekspress Meedia
Компания Klar Home, которая производит и продает окна и двери (главным образом в страны Северной Европы), проинформировала Кассу по безработице о сокращении 27 сотрудников в связи с уменьшением объемов работ, пишет dv.ee.
Klar Home изготавливает окна и двери, а затем самостоятельно реализует их через интернет. По словам члена правления Klar Home OÜ Янара Таммъярва, сокращение штата коснется в основном тех работников, что заняты на производстве.
Несмотря на сокращения, руководство предприятия планирует продвигать свою продукцию на новых рынках, пытаясь стимулировать тем самым дальнейший рост продаж.