Экономика
16.02.2023, 11:42

Успешный эстонский производитель окон сокращает почти 30 сотрудников

 
Eurod
Eurod
ФОТО: Ester Vaitmaa | Ekspress Meedia

Компания Klar Home, которая производит и продает окна и двери (главным образом в страны Северной Европы), проинформировала Кассу по безработице о сокращении 27 сотрудников в связи с уменьшением объемов работ, пишет dv.ee.

Klar Home изготавливает окна и двери, а затем самостоятельно реализует их через интернет. По словам члена правления Klar Home OÜ Янара Таммъярва, сокращение штата коснется в основном тех работников, что заняты на производстве.

Несмотря на сокращения, руководство предприятия планирует продвигать свою продукцию на новых рынках, пытаясь стимулировать тем самым дальнейший рост продаж.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии