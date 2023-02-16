СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: занявшая 6-е место Томингас, выступит в смешанной одиночной эстафете

Туули Томингас, занявшая вчера шестое место в индивидуальной гонке, сегодня вернется на трассу в составе сборной Эстонии и выступит вместе с Кристо Сиймером. Эстонская сборная выступит под номером 18.

Главным фаворитом является сборная Норвегии: Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Тиннес Бё. 29-летний Бё уже завоевал четыре золотые медали на нынешнем чемпионате мира. Всего на его счету 16 медалей чемпиона мира.

Сегодня попытается защитить чемпионский титул сборная Франции, на этот раз представленная Лу Жанмоно и Фабьеном Клоде. Всего в сегодняшних соревнованиях примет участие 27 сборных.

Исторически одиночная смешанная эстафета тоже доставляла Эстонии радость. Последний раз сборная Эстонии поднималась на подиум этапа КМ по биатлону в сезоне 2019/20. Тогда Регина Ойя и Рене Захна заняли второе место на этапе КМ в Поклюка (25 января 2020).

Два года назад в Поклюке проходил чемпионат мира. Тогда сборная Эстонии в составе Йоханны Талихярм и Рене Захна заняла десятое место. На этапе КМ в Разун-Антерсельва в 2020 году Регина Ойя и Рене Захна заняли 12-е место, а в 2019 году в Эстерсунде Томингас и Захна заняли 11-е место.

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