ЧМ-2023 по биатлону: сборная Эстонии заняла 9-е место в смешанной одиночной эстафете

Туули Томингас, занявшая вчера шестое место в индивидуальной гонке, сегодня вернулась на трассу в составе сборной Эстонии и выступала вместе с Рене Захна. Эстонская сборная финишировала 9-й, уступив сборной Норвегии +2:24.8, (1 штрафной круг и 9 промахов).

Первыми к финишу пришла сборная Норвегии (Марте Рёйселанд, Йоханнес Бё), преодолев дистанцию 2x6 + 2x7,5 за 35.37,1 (1 штрафной круг + 6 промахов). Второе место заняла сборная

Австрии (Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац) +13,8 секунды (6 промахов). Третье место у сборной Италия (Лиза Витоцци, Томазо Джакомель) + 51,0 (2 штрафных круга + 9 промахов).

Исторически одиночная смешанная эстафета тоже доставляла Эстонии радость. Последний раз сборная Эстонии поднималась на подиум этапа КМ по биатлону в сезоне 2019/20. Тогда Регина Ойя и заняли второе место на этапе КМ в Поклюка (25 января 2020).

Два года назад в Поклюке проходил чемпионат мира. Тогда сборная Эстонии в составе Йоханны Талихярм и Рене Захна заняла десятое место. На этапе КМ в Разун-Антерсельва в 2020 году Регина Ойя и Рене Захна заняли 12-е место, а в 2019 году в Эстерсунде Томингас и Захна заняли 11-е место.

Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Йоханнес Бо) – 35.37,1 (1+6)

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Коматц) +13,8 (0+6)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель) + 51,0 (2+9)

4. Швеция (Ханна Оберг, Себастьян Самуэльссон) +1.16,4 (1+12)

5. Франция (Лу Жанмонно, Фабьен Клод) + 1.21,9 (1+12)

..9. Эстония (Туули Томингас, Рене Захна) + 2:24.8 (1+9)

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