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16.02.2023, 11:42

Кармен Бруус, замешанная в скандале с домогательствами: обвинения в адрес моего тренера мне непонятны

 
Кармен Бруус
Кармен Бруус
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По словам 18-летней талантливой эстонской прыгуньи в высоту Кармен Бруус, она не понимает обвинений в адрес своего тренера Мехиса Виру, которые привели к тому, что правление Эстонской федерации легкой атлетики отстранило его от тренерской деятельности на неопределенный срок.

В среду было объявлено, что организация получила четыре письменных заявления от четырех разных сторон, указывающих на неэтичное поведение 59-летнего тренера с несовершеннолетними спортсменами, которых он тренирует. Союз легкой атлетики Эстонии подтвердил на пресс-конференции, что речь идет о 18-летней прыгунье в высоту Кармен Бруус, но ни она, ни ее родители претензий к тренеру не имеют.

Заявление от имени Кармен Бруус в Delfi отправила ее мама Лийвика Суйсте. Из него следует, что спортсменка считает решение, вынесенное в отношении ее тренера, несправедливым. Родители Бруус, Лийвика Суйсте и Аллан Бруус, не имеют никаких претензий к тренерам дочери Керсти или Мехису Виру и называют всю эту историю злонамеренной клеветнической кампанией.

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