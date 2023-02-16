Кармен Бруус, замешанная в скандале с домогательствами: обвинения в адрес моего тренера мне непонятны

В среду было объявлено, что организация получила четыре письменных заявления от четырех разных сторон, указывающих на неэтичное поведение 59-летнего тренера с несовершеннолетними спортсменами, которых он тренирует. Союз легкой атлетики Эстонии подтвердил на пресс-конференции, что речь идет о 18-летней прыгунье в высоту Кармен Бруус, но ни она, ни ее родители претензий к тренеру не имеют.