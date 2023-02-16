ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях(32)
Сегодня в доме Стенбока после заседания кабинета министров состоялась традиционная пресс-конференция правительства.
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Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что в Эстонию приехал министр обороны США Ллойд Остин. „США является для нас очень важным партнером, чьи солдаты находятся здесь. Самый хороший фактор сдерживания для России — это американский солдат“, - отметила Каллас.
Правительство решило направить в этом и в следующем году 15,5 млн евро евро на увеличение работоспособности электросетей. Также 10 млн евро было выделено на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые сильно пострадали в связи с войной. 4,2 млн евро выделено транспортным фирмам, чтобы обеспечить бесплатную услугу для детей и людей с ограниченными возможностями.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил благодарность эстонским спасателям, которые отправились на помощь в Турцию, пострадавшую от землетрясения. „Друзья познаются в беде“, - отметил он. Министр сказал, что Эстония с большой обеспокоенностью наблюдает за ситуацией с безопасностью в Молдове и действиями России по разобщению государственности Молдовы.
Вчера парламент принял закон о демонтаже советских памятников. Изменения в Строительном кодексе дадут местным самоуправлениям четкую основу для демонтажа неуместных памятников и символики. Комплексная правовая база устанавливает, какие строения возводить запрещено, обеспечивает надзор и поддерживает разрешение возможных споров. „Можно сказать, что этот процесс в Эстонии принял необратимый характер. Когда, если не сейчас?“ - сказал Рейнсалу и выразил надежду, что президент Алар Карис провозгласит данный закон. Более подробно о законе читайте ЗДЕСЬ.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также отметил быструю реакцию эстонских спасателей на катастрофу в Турции. По его словам, эстонская команда была на месте одной из первых. По состоянию на 12 февраля в Эстонии временную защиту и временный вид на жительство получил 39 361 украинский беженец. Ходатайств о международной защите за год зарегистрировано 3 741. 38% этих людей являются несовершеннолетними, 8% пенсионерами по старости, 22% работающими, 15% зарегистрированными в качестве безработных, 1% получает родительскую зарплату и 16% не работают и не зарегистрированы в качестве безработного. Границу пересекает около 50 человек в день, но большая часть едет дальше.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало добавила, что снижается и число беженцев, пользующихся услугой временного размещения от государства. 70% украинцев нашли съемное жилье, многим жилье предоставил работодатель. На рынке труда беженцы показывают себя активно. Эстония является второй страной после Нидерландов по занятости украинских беженцев. Немного омрачает ситуацию то, что многие вынуждены работать не по специальности, хотя имеют образование.