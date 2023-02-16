ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

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Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что в Эстонию приехал министр обороны США Ллойд Остин. „США является для нас очень важным партнером, чьи солдаты находятся здесь. Самый хороший фактор сдерживания для России — это американский солдат“, - отметила Каллас.

Правительство решило направить в этом и в следующем году 15,5 млн евро евро на увеличение работоспособности электросетей. Также 10 млн евро было выделено на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые сильно пострадали в связи с войной. 4,2 млн евро выделено транспортным фирмам, чтобы обеспечить бесплатную услугу для детей и людей с ограниченными возможностями.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил благодарность эстонским спасателям, которые отправились на помощь в Турцию, пострадавшую от землетрясения. „Друзья познаются в беде“, - отметил он. Министр сказал, что Эстония с большой обеспокоенностью наблюдает за ситуацией с безопасностью в Молдове и действиями России по разобщению государственности Молдовы.

Вчера парламент принял закон о демонтаже советских памятников. Изменения в Строительном кодексе дадут местным самоуправлениям четкую основу для демонтажа неуместных памятников и символики. Комплексная правовая база устанавливает, какие строения возводить запрещено, обеспечивает надзор и поддерживает разрешение возможных споров. „Можно сказать, что этот процесс в Эстонии принял необратимый характер. Когда, если не сейчас?“ - сказал Рейнсалу и выразил надежду, что президент Алар Карис провозгласит данный закон. Более подробно о законе читайте ЗДЕСЬ.