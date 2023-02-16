„Набор случайных людей“: что говорят адвокаты и близкие арестованных за взрыв Крымского моста

При этом что именно взорвалось, точно пока неизвестно. „Мы даже не знаем, этот груз взорвался либо другое что-то, - сказал Би-би-си один из адвокатов. - Сейчас около 30-40 экспертиз назначено, в том числе взрывотехнические экспертизы, которые помогут нам сказать о том, что взорвалось, наконец-то“.

Вместе с грузовиком на мосту взорвался легковой автомобиль, однако как основную версию это, судя по всему, не рассматривают.

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября, на следующий день после 70-летия Владимира Путина. По версии ФСБ, неустановленное взрывное устройство могло быть спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой общим весом почти 23 тонны. Эту версию глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин изложил Путину уже на следующий день после взрыва, 9 октября.

Обоих бизнесменов после обстоятельных опросов отпустили, поблагодарив за сознательность и сотрудничество. Мужчины вернулись к своей обычной жизни - пока через несколько дней их не арестовали по обвинению в терроризме.

Былин Антипова поддержал: „Если ты пошел [в ФСБ], я тебя всецело поддерживаю. Если нужна будет моя помощь, я всегда помогу, дам показания“, - пересказывает их беседу адвокат Былина Сергей Бизюкин. - Антипов пришел, все рассказал. Вызвали, естественно, Былина для проверки и подтверждения. Былин все подтвердил“.

Утром того же дня Антипов увидел новости о взрыве на Крымском мосту. В течение нескольких часов ему стало понятно, что, вероятно, взорвалась машина, на которую он днем ранее оформил документы. Бизнесмен сразу же решил по собственной инициативе пойти в управление ФСБ по Петербургу, чтобы рассказать все ему известное, и перед этим позвонил Былину.

Днем 8 октября у предпринимателя Александра Былина в Крыму зазвонил телефон. Звонил Олег Антипов, глава логистической фирмы из Петербурга. Бизнесмены были заочно знакомы по работе: Былин занимался оптовой продажей овощей и фруктов и регулярно заказывал в логистической фирме Антипова транспорт для перевозок.

Би-би-си рассказывает, кого именно задержали после взрыва Крымского моста и что сейчас известно об этом процессе.

Тем не менее почти все арестованные - это люди, имевшие какое-либо отношение к грузу с пленкой. „Они основываются на том, что каждый из этих людей был причастен к этому транспортному средству, и на основании этого выводят причастность их к совершению преступления“, - сказал Би-би-си адвокат Сергей Бизюкин.

Еще одного мужчину, Дмитрия Тяжелых из Липецка, не имевшего отношения к грузу, обвинили в том, что он дал „организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров“: по информации Би-би-си, предприниматель сдавал в аренду виртуальные сим-карты. Адвокат Тяжелых сказал Би-би-си, что его подзащитный невиновен и они надеются на прекращение дела.

В постановлениях о привлечении людей обвиняемыми (копии есть у Би-би-си) слово „неустановленные“ встречается больше 20 раз. „В неустановленные время и месте“, „неустановленные лица“, „неустановленное взрывное устройство“ и „неустановленные средства приведения его в действие“, „неустановленные соучастники“, „одно из неустановленных лиц организованной группы“ .

Несмотря на такое количество неустановленного, одновременно в постановлениях утверждается, что восемь арестованных мужчин в преступную группу „вступили сознательно, по собственной воле, знали о целях ее создания“, а „группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, тщательностью планирования <...> единого преступного замысла“.

Никаких обоснований этим заявлениям, по словам защитников, нет. „Ну какой может быть комментарий по этому обвинению, если оно фактически материалами не подтверждается?“ - сказал Би-би-си еще один из адвокатов.

Адвокаты шести из восьми обвиняемых (один сказал, что в принципе не разговаривает с журналистами, еще с одним Би-би-си пока не смогла связаться) говорят, под запись и нет, одни и те же вещи: „набор случайных людей, которые оказались не в то время не в том месте“; „кого поймали, грубо говоря, вот их и привлекли к уголовной ответственности“; „насколько я могу судить, все, кто сейчас задержан, непричастны к данному происшествию“.