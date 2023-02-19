Скоро вступит в силу важное изменение в порядке вывоза мусора, нарушителей ждет штраф

„В течение двух недель я собираю в большой пластиковый контейнер максимум десять небольших мешочков биоотходов, которые едва покрывают дно контейнера, занимая примерно 1/10 часть контейнера. Затем грузовик собирает эти отходы с донышка. Если у вас ничего нет в контейнере, вы получаете штраф (холостая поездка), если контейнера нет (холостая поездка), вы снова получаете штраф. Если на дне контейнера есть пакетик, то вывоз бесплатный“, — говорит жительница частного дома в волости Йыэляхтме.