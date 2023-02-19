Новости Эстонии
19.02.2023, 18:29

Скоро вступит в силу важное изменение в порядке вывоза мусора, нарушителей ждет штраф

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Читайте, что именно изменится!
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Все жители Таллинна должны с начала апреля начать сортировку биоразлагаемых отходов, новое обязательство вступит в силу по всей Эстонии к концу 2023 года. Ärileht выяснил, что именно изменится.

„В течение двух недель я собираю в большой пластиковый контейнер максимум десять небольших мешочков биоотходов, которые едва покрывают дно контейнера, занимая примерно 1/10 часть контейнера. Затем грузовик собирает эти отходы с донышка. Если у вас ничего нет в контейнере, вы получаете штраф (холостая поездка), если контейнера нет (холостая поездка), вы снова получаете штраф. Если на дне контейнера есть пакетик, то вывоз бесплатный“, — говорит жительница частного дома в волости Йыэляхтме.

Йыэляхтме - одно из самых образцовых в Эстонии самоуправлений, где сбор отходов является приоритетом – обязательный сбор биоотходов в волости начался уже в этом году. Однако, по словам жителя, который разговаривал с Ärileht, работа системы вызывает некоторые сомнения. „Я забыл выcтавить контейнер для биоразлагаемых отходов, и меня тут же оштрафовали на 4,12 евро“, — говорит он, полагая, что штрафовать за небольшую ошибку неразумно.

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