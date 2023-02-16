Что-то пошло не так: полиция временно прекращает выдачу ИД-карт в магазинах Selver

Для людей, которых это касается, в срочном порядке будут сделаны новые карты. С этими людьми свяжутся лично.

Полиция отмечает, что полученные в Selver ИД-карты по-прежнему можно использовать в качестве удостоверения личности, например, в путешествиях или при покупке рецептурных лекарств. Однако в качестве средства электронной идентификации их использовать нельзя.

Полиция прилагает все усилия, чтобы заменить документы как можно быстрее. Замена будет бесплатной. Также людям вернут средства, которые они заплатили в качестве платы за выдачу документа в Selver.

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