Новости Эстонии
16.02.2023, 07:51

Что-то пошло не так: полиция временно прекращает выдачу ИД-карт в магазинах Selver

 (7)
уже полученные документы заменят
E-hääletamine
E-hääletamine
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны в связи с предписанием от Департамента государственной инфосистемы временно прекращает выдачу в магазинах Selver ИД-карт, карт вида на жительство и дигитальных удостоверений личности.

Для людей, которых это касается, в срочном порядке будут сделаны новые карты. С этими людьми свяжутся лично.

Полиция отмечает, что полученные в Selver ИД-карты по-прежнему можно использовать в качестве удостоверения личности, например, в путешествиях или при покупке рецептурных лекарств. Однако в качестве средства электронной идентификации их использовать нельзя.

Полиция прилагает все усилия, чтобы заменить документы как можно быстрее. Замена будет бесплатной. Также людям вернут средства, которые они заплатили в качестве платы за выдачу документа в Selver.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии