В Бельгии вратарь умер, празднуя отбитый пенальти

„Это катастрофа и шок для всех. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был удивительно отзывчивым мальчиком, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба“, – сказал Патрик Ротсарт, спортивний директор клуба, где играл Эспель.