16.02.2023, 09:44
В Бельгии вратарь умер, празднуя отбитый пенальти(4)
ФОТО: | Scanpix
В Бельгии 25-летний вратарь Арне Эспил скончался после отраженного пенальти в матче между любительскими командами „Винкель-Спорт“ и „Вестрожебек“, сообщает nieuwsblad.be.
Вратарь отбил пенальти и начал праздновать, но затем потерял сознание и упал на газон. Матч бы остановлен, врачи оказали Эспилу первую помощь, попытавшись спасти игрока с помощью дефибриллятора, но безуспешно.
„Это катастрофа и шок для всех. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был удивительно отзывчивым мальчиком, всегда в хорошем настроении и готовым помочь. Это действительно сильный удар. В первую очередь для его семьи, а также для всего нашего клуба“, – сказал Патрик Ротсарт, спортивний директор клуба, где играл Эспель.