Литовский клуб продает чемпионский кубок по баскетболу ради Украины

Баскетбольный клуб „Жальгирис“ выставил на продажу свой оригинальный Кубок чемпионов Литвы сезона 2014/15. Так команда хочет выручить деньги, которые планирует передать Украине.

„Это очень символично, ведь война в Украине началась в 2014 году“, – отметил ассистент тренера Жальгириса Гинтарас Крапикас на видео в Facebook.

Стартовая цена составляет 1000 евро, а минимальный шаг – 100. Аукцион продлится до 16 февраля. Наивысшая ставка составляет 17 500 евро. Принять участие в аукционе можно здесь. Аукцион продлится до 12 часов четверга.

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