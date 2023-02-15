Социолог о выборах Рийгикогу: либеральные партии имеют перевес, но многое зависит от результата центристов в Ида-Вирумаа(3)
За две недели до начала голосования на выборах Рийгикогу политические наблюдатели не исключают ни появления коалиции во главе с Партией реформ, ни возрождения тройственного союза центристов, отечественников и консерваторов, пишет rus.err.
Пока результаты результаты различных социологических исследований совпадают лишь в одном – победителем выборов точно станет Партия реформ. Но это не означает, что именно она возглавит следующую коалицию.
„Пока либеральные партии, то есть реформисты, Eesti 200 и соцдемы, могут рассчитывать на численный перевес. Наш последний опрос дает им в сумме 56 мандатов. Альтернативная коалиция в составе центристов, консерваторов и отечественников может появиться в том случае, если центристам удастся в последний момент мобилизовать своих потенциальных сторонников, особенно в Ида-Вирумаа“, – говорит социолог фирмы Kantar Emor Айвар Воог.
По словам политических наблюдателей, состав будущей коалиции может зависеть буквально от пары мандатов, доставшихся той или иной партии, потому что пока, если верить опросам, вероятность обоих вариантов коалиции примерно одинакова.