Социолог о выборах Рийгикогу: либеральные партии имеют перевес, но многое зависит от результата центристов в Ида-Вирумаа

Пока результаты результаты различных социологических исследований совпадают лишь в одном – победителем выборов точно станет Партия реформ. Но это не означает, что именно она возглавит следующую коалицию.

„Пока либеральные партии, то есть реформисты, Eesti 200 и соцдемы, могут рассчитывать на численный перевес. Наш последний опрос дает им в сумме 56 мандатов. Альтернативная коалиция в составе центристов, консерваторов и отечественников может появиться в том случае, если центристам удастся в последний момент мобилизовать своих потенциальных сторонников, особенно в Ида-Вирумаа“, – говорит социолог фирмы Kantar Emor Айвар Воог.