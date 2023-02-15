15.02.2023, 20:17
Осторожно, мошенники придумали новую уловку! Житель Таллинна потерял 4000 евро(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция Таллинна возбудила вчера уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого молодой человек остался без 4000 евро, сообщила Пыхьяская префектура.
14 февраля в полицию обратился 19-летний мужчина, который в начале февраля получил SMS, в котором утверждалось, что его срок действия его банковского приложения истекло.
К сообщению была приложена ссылка, на которую потерпевший кликнул и вышел на хорошо подделанную интернет-страничку. Там заявитель ввел свое имя пользователя и PIN-коды Smart-ID, после чего с его банковского счета был совершен платеж в сумме 4000 евро.