Осторожно, мошенники придумали новую уловку! Житель Таллинна потерял 4000 евро

14 февраля в полицию обратился 19-летний мужчина, который в начале февраля получил SMS, в котором утверждалось, что его срок действия его банковского приложения истекло.

К сообщению была приложена ссылка, на которую потерпевший кликнул и вышел на хорошо подделанную интернет-страничку. Там заявитель ввел свое имя пользователя и PIN-коды Smart-ID, после чего с его банковского счета был совершен платеж в сумме 4000 евро.