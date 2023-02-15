Экономист Swedbank: нанимать новых работников будет немного проще, чем раньше

Число занятых оставалось на исключительно высоком уровне. Число работающих людей в Эстонии никогда не было таким высоким, как во второй половине прошлого года. Новые сотрудники были найдены в сфере здравоохранения, информационных технологий, производства и розничной торговли. Значительная доля роста занятости приходится на украинских военных беженцев. 9000 беженцев уже нашли работу, а 6000 пока ищут себе применение.

Охлаждение экономики сказывается на рынке труда с задержкой по времени. Разрыв между спросом и предложением рабочей силы сократился. Спрос на новых работников упал. В то же время рост безработицы привел к увеличению предложения рабочей силы. Это немного облегчило жизнь рекрутерам.

Количество вакансий в Кассе по безработице в январе было значительно ниже, чем годом ранее. Согласно опросу Института конъюнктуры, промышленные и строительные компании планируют сократить численность персонала в ближайшие месяцы. Компании сферы услуг по-прежнему ожидают роста занятости.

Безработица растёт. В середине февраля было зарегистрировано на 10 000 безработных больше, чем годом ранее. Swedbank ожидает, что в этом году уровень безработицы останется умеренным. Увольнения происходят в основном в промышленном секторе. В производственном секторе деревообрабатывающая и мебельная промышленность переживает особенно трудные времена, на которые повлиял спад на скандинавском рынке. Согласно прогнозу Swedbank, в этом году безработица вырастет примерно на 1,5 процентных пункта и превысит 7 процентов. В последний раз безработица была на таком уровне в 2014 году.

Пока что рост безработицы не ослабил давление на рост заработной платы. Несмотря на 55 000 зарегистрированных безработных, работодатели по-прежнему страдают от нехватки рабочих рук. По оценкам Департамента статистики, в третьем квартале было более 13 000 вакансий. Рост заработной платы частных клиентов Swedbank остаётся очень быстрым. Swedbank прогнозирует увеличение брутто-зарплаты в этом году на 8,5%.