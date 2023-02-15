ФОТО | Парочка, укравшая из ювелирных магазинов кольца, еще в бегах. Возможно, уже за границей

Кражи имели место 7 февраля. Мужчина и женщина посетили два магазина, где разговаривали с продавцами на английском языке. Они отвлекли внимание персонала и в каждом из магазинов украли по кольцу. Ущерб от краж составил около 18 000 евро, сообщили Delfi из полиции.

В частности, жертвой воров стал магазин торговой марки Hyrv, который расположен на Пярнуском шоссе. Как сообщил магазин на своей страничке в Facebook, похищено было самое дорогое кольцо, которое существует лишь в одном экземпляре.

Руководитель следственной группы Ида-Харьюского отделения полиции Сергей Никифоров сказал сегодня, что подобные кражи ювелирных издений в Эстонии происходят редко. „По данным конкретным случаям мы получили много наводок, касающихся личности воров и их передвижения. Спасибо всем, кто поделился с нами своими наблюдениями, в настоящий момент мы занимаемся проверкой информации.

По словам сотрудника полиции, к сожалению, нельзя исключать, что злоумышленники уже покинули Эстонию. „Но, несмотря на это, мы продолжаем поиски“, - заверил Никифоров.

Полиция просит всех, кто узнал изображенных на снимке людей, сообщить об этом полиции по номеру 59124528 или имейлу sergei.nikiforov@politsei.ee.