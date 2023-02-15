Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Александр Овечкин в своей социальной сети сообщил о смерти отца — Михаила Викторовича, которому был 71 год.

„Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо“, – написал нападающий „Вашингтона“.

Овечкин покинул расположение „Вашингтона“, „чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека“.

Сообщалось, что он прилетит в Россию 15 февраля во второй половине дня в связи со срочной госпитализацией отца.

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