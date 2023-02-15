Рийгикогу принял закон, позволяющий сносить советские монументы

Как сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, принятие этого законопроекта для Эстонии исторически очень важно.

„Данный законопроект наконец позволит утвердить историческую правду и окончательно удалить из общественного пространства оправдывающие оккупацию монументы. Больше всего этого ждали, конечно, жертвы оккупационной власти и их потомки. Но это, без сомнения, важно и в целом для страны, особенно учитывая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине“, - сказала министр.

Изменения в Строительном кодексе дадут местным самоуправлениям четкую основу для демонтажа неуместных памятников и символики. Комплексная правовая база устанавливает, какие строения возводить запрещено, обеспечивает надзор и поддерживает разрешение возможных споров. Дополнительное положение гласит, что видимая общественности часть здания, а также любой памятник, скульптура, статуя или другое подобное сооружение, выставленное на обзор публики, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление. В Строительном кодексе ранее не было соответствующего положения, но разжигание ненависти запрещено согласно Пенитенциарному кодексу.

Переходный период для исполнения нового требования был продлен с трех до шести месяцев.

„Рийгикогу продлил переходный период для исполнения нового требования с трех до шести месяцев. Это означает, что в течение шести месяцев после вступления в силу поправок здания и сооружения должны быть приведены в порядок в соответствии с новыми требованиями. Государственный надзор за соблюдением требований Строительного кодекса осуществляют местные органы власти. Поэтому, если собственник бездействует, именно местное самоуправление должно организовать приведение в соответствие или демонтаж зданий на данной территории с учетом особенностей каждого конкретного случая“, - пояснила министр юстиции.