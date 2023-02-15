Рийгикогу принял закон, позволяющий сносить советские монументы(27)
На сегодняшнем заседании Рийгикогу принял поправки в строительное законодательство, согласно которым появляется правовая основа для сноса советских монументов и находящейся на постройках оккупационной символики. Вместе с тем новая регуляция позволит предотвратить возведение неподобающих сооружений в будущем.
Как сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, принятие этого законопроекта для Эстонии исторически очень важно.
„Данный законопроект наконец позволит утвердить историческую правду и окончательно удалить из общественного пространства оправдывающие оккупацию монументы. Больше всего этого ждали, конечно, жертвы оккупационной власти и их потомки. Но это, без сомнения, важно и в целом для страны, особенно учитывая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине“, - сказала министр.
Изменения в Строительном кодексе дадут местным самоуправлениям четкую основу для демонтажа неуместных памятников и символики. Комплексная правовая база устанавливает, какие строения возводить запрещено, обеспечивает надзор и поддерживает разрешение возможных споров. Дополнительное положение гласит, что видимая общественности часть здания, а также любой памятник, скульптура, статуя или другое подобное сооружение, выставленное на обзор публики, не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление. В Строительном кодексе ранее не было соответствующего положения, но разжигание ненависти запрещено согласно Пенитенциарному кодексу.
Переходный период для исполнения нового требования был продлен с трех до шести месяцев.
„Рийгикогу продлил переходный период для исполнения нового требования с трех до шести месяцев. Это означает, что в течение шести месяцев после вступления в силу поправок здания и сооружения должны быть приведены в порядок в соответствии с новыми требованиями. Государственный надзор за соблюдением требований Строительного кодекса осуществляют местные органы власти. Поэтому, если собственник бездействует, именно местное самоуправление должно организовать приведение в соответствие или демонтаж зданий на данной территории с учетом особенностей каждого конкретного случая“, - пояснила министр юстиции.
„Однако включение нового требования в закон не означает, что все памятники или части зданий с оккупационной символикой будут автоматически демонтированы. Снос любого рода - это крайняя мера, и, конечно, у нас нет цели бороться с каждой пятиконечной звездой в Эстонии. Однако если на здании имеются символы, которые нарушают новое требование, то необходимо решить, можно ли эти символы закрыть или их следует убрать. В случае объектов, находящихся под охраной, планируемые работы должны быть заранее согласованы с Департаментом охраны памятников истории и культуры“, - сказала Данильсон-Ярг, добавив, что поправки также дают самоуправлениям правовую основу для предотвращения возведения неподобающих сооружений в будущем.
Министр юстиции добавила, что в бюджеты самоуправлений уже заложены средства на покрытие расходов на проведение строительных проверок. „Однако, если расходы, связанные с конкретным случаем, окажутся слишком обременительными для местных властей, например, если стоимость работ слишком высока для конкретного объекта, местное самоуправление может обратиться за возмещением расходов из государственного бюджета. Для этих целей правительство республики приняло решение выделить дополнительные средства из своих резервов“, - добавила она.