Новости Эстонии
15.02.2023, 17:26

Рийгикогу принял закон, позволяющий довести до конца снос советских монументов

 
Демонтаж монумента в Тарту
Демонтаж монумента в Тарту
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

На своем сегодняшнем заседании Рийгикогу принял поправки в строительное законодательство, которыми создается основа для удаления советских монументов и находящейся на постройках оккупационной символики. Вместе с тем новая регуляция позволит предотвратить возведение неподобающих строений.

Как сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, принятие этого закона для Эстонии исторически очень важно.

„Данный законопроект позволит наконец довести до конца удаление оправдывающих оккупацию монументов из общественного пространства. Больше всего этого ждали, конечно, жертвы оккупационной власти и их потомки. Но это, без сомнения, важно и в целом для страны, особенно учитывая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине“, - сказала министр.

Изменения в законодательстве в сфере строительства дадут местным самоуправлениям четкую основу для удаления неподобающих монументов и символики.

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