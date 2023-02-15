Рийгикогу принял закон, позволяющий довести до конца снос советских монументов

„Данный законопроект позволит наконец довести до конца удаление оправдывающих оккупацию монументов из общественного пространства. Больше всего этого ждали, конечно, жертвы оккупационной власти и их потомки. Но это, без сомнения, важно и в целом для страны, особенно учитывая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине“, - сказала министр.