Рийгикогу принял закон, позволяющий довести до конца снос советских монументов
На своем сегодняшнем заседании Рийгикогу принял поправки в строительное законодательство, которыми создается основа для удаления советских монументов и находящейся на постройках оккупационной символики. Вместе с тем новая регуляция позволит предотвратить возведение неподобающих строений.
Как сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, принятие этого закона для Эстонии исторически очень важно.
„Данный законопроект позволит наконец довести до конца удаление оправдывающих оккупацию монументов из общественного пространства. Больше всего этого ждали, конечно, жертвы оккупационной власти и их потомки. Но это, без сомнения, важно и в целом для страны, особенно учитывая продолжающуюся агрессивную войну России в Украине“, - сказала министр.
Изменения в законодательстве в сфере строительства дадут местным самоуправлениям четкую основу для удаления неподобающих монументов и символики.