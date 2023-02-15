15.02.2023, 17:01
Полеты над Таллинном и Тапа в четверг будут ограничены
Временная зона с ограничениями на полеты будет действовать с 6 утра 16 февраля до полудня 17 февраля в радиусе 20 морских миль (37 километров) от Таллиннского аэропорта на высоте до 2,9 км. Аналогичные ограничения вводятся вокруг Тапа, где расположен военный городок.
В это время будут запрещены все полеты с визуальной навигацией, тренировочные полеты по приборам и полеты беспилотных летательных аппаратов.
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Эстонию в четверг, 16 февраля.