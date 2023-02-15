Новости Эстонии
15.02.2023, 17:01

Полеты над Таллинном и Тапа в четверг будут ограничены

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В четверг и пятницу над Таллинном и Тапа будут ограничены полеты самолетов и беспилотников в связи с визитом в Эстонию министра обороны США Ллойда Остина, передает rus.err со ссылкой на Транспортный департамент.

Временная зона с ограничениями на полеты будет действовать с 6 утра 16 февраля до полудня 17 февраля в радиусе 20 морских миль (37 километров) от Таллиннского аэропорта на высоте до 2,9 км. Аналогичные ограничения вводятся вокруг Тапа, где расположен военный городок.

В это время будут запрещены все полеты с визуальной навигацией, тренировочные полеты по приборам и полеты беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Эстонию в четверг, 16 февраля.

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