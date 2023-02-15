Коваленко-Кылварт: цель законопроекта о символике – раскол общества

По словам депутата парламента Анастасии Коваленко-Кылварт, совершенно очевидно, что принятый законопроект направлен на эскалацию напряженности в обществе и его дальнейший раскол. „Правые партии перед предстоящими выборами начали активный поиск внутреннего врага. В качестве угрозы пытаются представить то определенную группу людей, то русские школы, то памятники. Однако, к сожалению, последствия подобных инициатив будут исключительно негативными“, - пояснила Коваленко-Кылварт.



Ковалено-Кылварт добавила, что принятый законопроект не решит ни одной проблемы, причем одно только его положение, позволяющее сносить здания, если запрещённую символику невозможно удалить, вызывает большие сомнения в адекватности инициативы. „Чего нам поможет добиться закрашивание потолочной росписи в театре „Эстония“, удаление символики со здания кинотеатра Sõprus, частичный снос фасада здания напротив Stockmann? Как это будет способствовать сохранению безопасности страны, о которой неустанно твердят авторы законопроекта?“, - задается вопросом депутат.



На первом и втором чтении законопроекта парламентская фракция центристов делала предложение отклонить законопроект, однако остальные фракции его не поддержали.