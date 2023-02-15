Важное изменение: поступивший на пенсионный инвестиционный счет финансовый доход декларировать не надо
Поступивший на пенсионный инвестицинный счет финансовый доход не надо вносить в декларацию о доходах физического лица, и в предварительно заполненной форме нужно при необходимости поставить галочку, чтообы это не входило в зачет годового дохода, пишет Ärileht.
„Полученный за рубежом интресс и дивиденд, которые поступили на пенсионный инвестиционный счет, не надо декларировать в декларации о доходах. Если человек это сделал, то у него есть возможность подать декларацию по новой и исключить задекларированные суммы“, - сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога.
В отличие от обычного инвестиционного фонда в декларации о доходах пенсионный инвестиционный фонд не декларируют, говорится на странице Налогового департамента. Если поступивший на пенсионный инвестиционный фонд дивиденд или интресс имеется в предварительно заполненной форме, нужно в этой форме в пунктах 5.1 и 7.1 в соответствующей строке поставить „галочку“, и таким образом это не пойдет в зачет годового дохода и не повлияет на размер суммы необлагаемого подоходным налогом дохода.
„Если получен интресс с приобретенного через пенсионный инвестиционный счет финансового имущества, с которого удержан подоходный налог и интресс в таблице 5.1 предварительно заполненной налоговой декларации отмечен, то поставьте галочку в клеточку „Поступивший на пенсионный инвестиционный счет доход“, и удержанный подоходный налог будет возравщен“, отмечает Налоговый департамент.
Что такое пенсионный инвестиционный счет (PIK)?
Пенсионный инвестиционный счет (PIK) – это отдельный банковский счет, на котором вы можете продолжить накопление во II пенсионной ступени, при этом принимая инвестиционные решения самостоятельно (источник: LHV.ee).
LHV Pank направил пользователям пенсионного инвестиционного счета отдельное напоминание:
Помните два важных принципа.
1. Продажи ценных бумаг на PIK и полученные доход не надо декларировать
В связи с изменением закона больше не надо декларировать поступивший на PIK полученный в Эстонии интресс и полученные из зарубежной страны интресс и дивиденд. Эстонские интрессы поступают на PIK в брутто-сумме и с них подоходный налог не удерживается. С зарубежных интрессов и дивидендов по общему правилу подоходный налог удерживается в зарубежной стране в момент выплаты, и на PIK поступает нетто-сумма дивиденда или интресса.
2. Если вы видите в предварительно заполненной налоговой декларации поступившую на PIK сумму дивидендов, то поставьте галочку в клеточку „Поступивший на пенсионный инвестиционный счет доход“. Так вы избежите учета этого в годовом доходе.