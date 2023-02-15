Важное изменение: поступивший на пенсионный инвестиционный счет финансовый доход декларировать не надо

„Полученный за рубежом интресс и дивиденд, которые поступили на пенсионный инвестиционный счет, не надо декларировать в декларации о доходах. Если человек это сделал, то у него есть возможность подать декларацию по новой и исключить задекларированные суммы“, - сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога.

В отличие от обычного инвестиционного фонда в декларации о доходах пенсионный инвестиционный фонд не декларируют, говорится на странице Налогового департамента. Если поступивший на пенсионный инвестиционный фонд дивиденд или интресс имеется в предварительно заполненной форме, нужно в этой форме в пунктах 5.1 и 7.1 в соответствующей строке поставить „галочку“, и таким образом это не пойдет в зачет годового дохода и не повлияет на размер суммы необлагаемого подоходным налогом дохода.

„Если получен интресс с приобретенного через пенсионный инвестиционный счет финансового имущества, с которого удержан подоходный налог и интресс в таблице 5.1 предварительно заполненной налоговой декларации отмечен, то поставьте галочку в клеточку „Поступивший на пенсионный инвестиционный счет доход“, и удержанный подоходный налог будет возравщен“, отмечает Налоговый департамент.

Что такое пенсионный инвестиционный счет (PIK)?

Пенсионный инвестиционный счет (PIK) – это отдельный банковский счет, на котором вы можете продолжить накопление во II пенсионной ступени, при этом принимая инвестиционные решения самостоятельно (источник: LHV.ee).

LHV Pank направил пользователям пенсионного инвестиционного счета отдельное напоминание:

Помните два важных принципа.

1. Продажи ценных бумаг на PIK и полученные доход не надо декларировать