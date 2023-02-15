СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Боруссия“ дома сыграет с лондонским „Челси“, а „Брюгге“ примет „Бенфику“

„Боруссия Дортмунд“ - „Челси“

„Челси“ заняли первое место в группе с „Миланом“, „Зальцбургом“ и загребским „Динамо“. „Боруссия“, пострадавшая от „Манчестер Сити“, смогла обыграть „Севилью“ с „Копенгагеном“ и заняла второе место.

„Боруссия“, одержавшая шесть побед в 2023-м году, находиться в отличной форме. Победная серия помогла немецкому клубу подняться на третье место в чемпионате Германии.

У „Челси“ все совсем наоборот В 2023 году „аристократы“ в восьми официальных играх выиграли лишь однажды, в четырех последних матчах они сыграли вничью, а остальные проиграли. Не оправдывают себя также и многомиллионные вливания в новых футболистов.

„Брюгге“ - „Бенфика“

„Брюгге“ и „Бенфика“ прошлой осенью на групповом этапе ЛЧ сотворили сенсацию. Бельгийский клуб вышли из группы, где были такие гранды как: „Порту“, „Байер“ и „Атлетико“.

„Бенфика“, попавшая в одну группу с „ПСЖ“ и „Ювентусом“, с начало дважды победила итальянцев, а потом в двух матчевом противостоянии не проиграла парижанам. Португальцы сенсационно заняли первое место в группе и избежали встречи с „Баварией“ в 1\8 финала.

В чемпионате Бельгии у „Брюгге“ все намного хуже, они занимают 4-е место и отстают от лидера чемпионата на 20 очков. А в 9 последних матчах была одержана лишь одна победа. В начале года в „Брюгге“ произошла замена на тренерском мостике, вышедшего в плей-офф Карла Хуфкенса заменил Скотт Паркер.

„Бенфика“ лидирует в чемпионате Португалии, победив в четырех матчах чемпионата подряд. В начале февраля „Бенфика“ в финале Кубка лиги проиграла по пенальти „Браге“.



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