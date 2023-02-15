Лига чемпионов: „Боруссия“ минимально обыграла лондонский „Челси“, а „Бенфика“ в шаге от четвертьфинала

„Боруссия Дортмунд“ - „Челси“ (1:0)

Гол: 1:0 – 63 Адейеми.

Перфоманс болельщиков немецкого клуба:

Первый тайм завершился без голов, команды ни разу не пробили в створ ворот. Единственный опасный момент возник в конце первого тайма, когда игрок „Челси“ Жоау Феликс попал в перекладину.

Во втором тайме „Челси“ периодически контролировали ход встречи, а „Боруссия“ выбегала в контратаки, одна из которых стала голевой. На 63-й минуте, когда нападающий „Боруссии“ Карим Адейеми совершил рывок со своей половины поля и сначала обыграл Энцо Фернандеса, а потом и голкипера Кепу Аррисабалагу, забив в пустые ворота.

После пропущенного гола игроки „Челси“ создали несколько моментов, но сравнять счет так и не удалось. Игра завершилась минимальной победой немецкой команды со счётом 1:0. Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.

„Брюгге“ - „Бенфика“ (0:2)

Голы: 0:1 – 51, пенальти Жоау Мариу, 0:2 – 88 Нерес.

Португальская „Бенфика“ доминировала весь первый тайм, но реализовать свои моменты не получилось. На 51-й минуте Жоау Мариу наконец то вывел „Бенфику“ вперед, реализовав пенальти. В самой концовке матча Давид Нерес удвоил преимущество гостей, а также увеличил шансы португальского клуба на выход в четвертьфинал ЛЧ.



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