МНЕНИЕ | Не может быть и речи. Алексей Яблоков — о войне, которая не заканчивается

Недавно я имел беседу с сотрудниками крупного издательского дома. Они искали главного редактора для своих проектов, и наши пути скрестились на предварительном зум-собеседовании. Надо сказать, я люблю такие разговоры. Во-первых, мне нравится говорить с умными людьми. Во-вторых, мне нравится видеть себя на экране: что я весь такой чистый, в нарядной одежде, рассуждаю о вроде бы важных вещах, а меня вроде бы слушают и даже задают вопросы.

И вот, посреди любезного разговора, меня спросили: как я отношусь к тому, что происходит между Россией и Украиной

— Потому что, — предупредительно добавила женщина-издатель, — у нас на этот счет все строго. Мы, слава богу, не пишем ничего ура-патриотического, но и стараемся не допускать негативных оценок. Поэтому хотелось бы сразу понять вашу точку зрения.

— Моя точка зрения, — сказал я, — очень простая. К тому, что происходит, я отношусь антропологически.

Повисла пауза. Потом меня попросили повторить, потому что связь, кажется, барахлит.

— Я повторю и поясню, — сказал я. — Когда-то я вычитал одну мысль, которая раз и навсегда определила мою точку зрения не только на отношения между Россией и Украиной, но и на все остальные отношения. Примерно два миллиона лет назад Homo Habilis — прямоходящий карлик с 600-граммовым мозгом — вдруг заговорил. Почему? Зачем? Никто не знает. Понятно, что самые первые его слова и фразы были весьма примитивного свойства, это были, скорее всего, просто хриплые возгласы разной высоты и интонации, примитивная звукосигнальная система, обозначавшая самые важные понятия: „Стой“, „Дай“, „Опасно“ — и так далее. Тем не менее, так возникла речь. Но есть и еще кое-что занимательное. Как полагают некоторые ученые, в то же время, как Homo Habilis заговорил, у него развилась способность к метанию камней в цель. Тут мы вступаем в область догадок, но лично я считаю, что одно прямо вытекает из другого, а именно: один человек швырнул камнем в другого, услыхав, как тот разговаривает.

— Алексей, извините, но мы не совсем…