Эстонского тренера по легкой атлетике отстранили от работы за нарушения этического кодекса

Тренер по легкой атлетике Мехис Виру неоднократно и в течение длительного времени существенно нарушал требования этического кодекса,требующие от тренера признавать вклад каждого спортсмена и воздерживаться от любых преследований спортсменов, а также вести себя вежливо и образцово.

Нарушения Мехиса Виру носят такой характер, что, по мнению правления ассоциации легкой атлетики, он непригоден для работы тренером, а также на любой другой должности, которая касается сферы спорта.

В результате пятимесячного расследования дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что тренер по легкой атлетике Мехис Виру допускал нарушения этического кодекса. Нарушения имели место в течение более длительного периода времени и в отношении нескольких спортсменов (в том числе несовершеннолетних).

Сегодня дисциплинарная комиссия представила итоги разбирательства и предложение о принятии решения правлению Эстонского союза легкой атлетики. Правление одобрило это предложение и приняло решение наложить на тренера Мехиса Виру бессрочный запрет на работу в спорте.

Мехис Виру много лет работал тренером по легкой атлетике. На протяжении многих лет он тренировал местных звезд легкой атлетики Кайре Лейбаку, Мирьям Лиимаски, Лиану Пинтсарт, Сиркку-Лийзу Кивине, Яака-Генриха Ягора, Кармен Бруус и Мариэль Клеемейер и других.

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