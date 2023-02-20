ЧП и криминал
20.02.2023, 11:45

Криминальная драма в Пярнумаа: украденное золото на десятки тысяч евро и старый халат на продажу

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УНИВЕРМАГ "MAX": работающий в Вяндра магазин продает все, что душа пожелает: игрушки, одежду, посуду, обувь, бытовую технику, украшения.
УНИВЕРМАГ "MAX": работающий в Вяндра магазин продает все, что душа пожелает: игрушки, одежду, посуду, обувь, бытовую технику, украшения.
ФОТО: Delfi Meedia

В поселке Вяндра в Пярнумаа развернулась настоящая криминальная драма, в которую оказался втянут местный констебль полиции: из местного магазина пропали золотые украшения стоимостью в десятки тысяч евро. Прокуратура особого интереса к делу не проявила, пишет издание Eesti Ekspress.

Такие торговые точки, как магазин под названием „Max“ в поселке Вяндра, есть, наверное, в каждом населенном пункте Эстонии среднего размера. Такие магазины с полным правом можно назвать универсальными, они торгуют всем, что душа пожелает: игрушками, одеждой, посудой, обувью, бытовой техникой, украшениями.

В 2017 году аудитор, просматривая бухгалтерские документы магазина „Max“, обратил внимание на некоторую странность: судя по компьютерной системе, в магазине залежался товар, который уже не первый год никто не покупает.

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