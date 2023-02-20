20.02.2023, 11:45
Детектив в эстонском поселке: сотни украденных золотых украшений и возвращенное на прилавок ношеное белье(1)
ФОТО: Delfi Meedia
В поселке Вяндра в Пярнумаа развернулась настоящая криминальная драма, в которую оказался втянут местный констебль полиции: из местного магазина пропали золотые украшения стоимостью в десятки тысяч евро. Прокуратура особого интереса к делу не проявила, пишет издание Eesti Ekspress.
Такие торговые точки, как магазин под названием „Max“ в поселке Вяндра, есть, наверное, в каждом населенном пункте Эстонии среднего размера. Такие магазины с полным правом можно назвать универсальными, они торгуют всем, что душа пожелает: игрушками, одеждой, посудой, обувью, бытовой техникой, украшениями.