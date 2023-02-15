Александр Овечкин временно покинул США из-за болезни отца

Как сообщает российский портал „Матч ТВ“, 37-летняя звезда хоккея возвращается на родину, чтобы поддержать своего отца, который болен и попал в больницу. Временный отъезд Овечкина в Россию во вторник подтвердил и сам клуб хоккеиста.

Главный тренер „Кэпиталз“ Питер Лавиолетт заявил, что в ближайшее время Овечкина в составе „Кэпиталз“ болельщики не увидят. „Семье и родителях, это самое главное. Он собирается разобраться с некоторыми вещами прямо сейчас, а мы будем поддерживать его“, — цитирует главного тренера CBC.

Поддержал Овечкина и клуб „Каролина Харрикейнз“, который ночью обыграл „Кэпиталз“ со счетом 3:2. „Выражаем Александру Овечкину поддержку от имени клуба. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Мы желаем Александру и его семье всего наилучшего“, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте „Каролины“.

Овечкин претендует на звание лучшего бомбардира за всю историю НХЛ. В декабре он обогнал Горди Хоу (801) и переместился на второе место. На сегодняшний день на его счету 812 шайб. На первом месте легендарный канадец Уэйн Гретцки, который за всю свою карьеру забросил 894 шайбы.

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