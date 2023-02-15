Экс-игрок „Кренгольма“ о зарплатах в Нарве: молодые специалисты за такие деньги в спортивную школу работать не пойдут

По мнению экс-нападающего „Кренгольма“, а ныне детского тренера нарвского „ПСК“ Александра Шляпникова, после принятого решения о том, что тренеры обязаны знать эстонский на категорию В2 к августу 2023 года, город может лишиться квалифицированных тренеров.

Молодые специалисты, которые знают эстонский, на такую зарплату в спортивную школу, по мнению опытного тренера, не пойдут.

„30 января была встреча руководителей отдела культуры и спорта Нарвы с тренерами спортивных школ, где и было объявлено о повышении заработной платы на 24%. В августе 2022-го нам дали предписание о том, что мы (тренеры) обязаны знать эстонский на категорию В2 к августу 2023-го. Большинство тренеров в спортивных школах - это пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Учитывая возраст и короткий срок, это практически невозможно. Молодые специалисты, которые знают эстонский, на такую зарплату в спортивную школу не пойдут“, — считает Шляпников.

Как объяснил в интервью RusDelfi детский тренер нарвского „ПСК“, с 1 января 2023 года при полной нагрузке ставка у всех тренеров, кто работает в спортивных школах Нарвы, составляет 1400 евро в месяц. Половину от этой ставки (700 евро) для оплаты работы тренеров, имеющих с 5 по 7 категорию, при условии, что их детские группы соответствуют норме, установленной ЭОК (Олимпийский комитет Эстонии) в данном виде спорта, переводит городу ЭОК, а вторая половина (700 евро) выплачивается из бюджета города. Тем тренерам, которые имеют категории ниже указанных или чьи группы не соответствуют нормам ЭОК, 100% зарплаты начисляется из городского бюджета. „Самое обидное это то, что на заработную плату не влияют ни стаж тренера, ни его тренерская категория. Ну, как будет дальше, время покажет“, - говорит Шляпников.

Полностью интервью с экс-нападающим „Кренгольма“, а ныне детским тренером нарвского „ПСК“ Александром Шляпниковым читайте ЗДЕСЬ.



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