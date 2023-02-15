Во время футбольного матча чемпионата Франции на стадионе снимали фильм для взрослых
На стадионе французского футбольного клуба „Ницца“ во время игры против „Лилля“ снимали порно, пишет издание RMC Sport. Об этом сообщали болельщики „Ниццы“ в социальных сетях.
29 января во время очередного тура чемпионата Франции между „Ниццей“ и „Лиллем“ (1:0) в кабинке туалета стадиона „Альянц Ривьера“ фильм для взрослых. Об этом инциденте сообщали болельщики „Ниццы“ в социальных сетях.
В сети распространился один из начальных кадров фильма – на нем болельщик в футболке „Ниццы“ спрашивает у девушки, одна ли она.
Футбольный клуб „Ницца“ и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом „Альянц Ривьера“, подали жалобы на произошедшее. Футбольный клуб и хозяин стадиона хотят добиться компенсации из-за нанесения имиджевого вреда. Сообщает „Sports.ru“.
Что же касается людей, организовавших съемку фильма для взрослых, пока неизвестно, как именно их могут наказать.