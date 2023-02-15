Во время футбольного матча чемпионата Франции на стадионе снимали фильм для взрослых

29 января во время очередного тура чемпионата Франции между „Ниццей“ и „Лиллем“ (1:0) в кабинке туалета стадиона „Альянц Ривьера“ фильм для взрослых. Об этом инциденте сообщали болельщики „Ниццы“ в социальных сетях.

В сети распространился один из начальных кадров фильма – на нем болельщик в футболке „Ниццы“ спрашивает у девушки, одна ли она.

Футбольный клуб „Ницца“ и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом „Альянц Ривьера“, подали жалобы на произошедшее. Футбольный клуб и хозяин стадиона хотят добиться компенсации из-за нанесения имиджевого вреда. Сообщает „Sports.ru“.

Что же касается людей, организовавших съемку фильма для взрослых, пока неизвестно, как именно их могут наказать.

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