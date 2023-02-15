СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: Как выступят эстонские биатлонистки в индивидуальной гонке?

В соревнованиях примут участие 94 биатлонистки, в том числе четыре эстонки: Туули Томингас (стартовый номер 26), Сузан Кюльм (47), Регина Эрмитс(83) и Йоханна Талихярм (91).

На данный момент лучший результат ЧМ среди представителей Эстонии показала Томингас — 34-е место в гонке преследования. В той же гонке Кюльм была 39-й. Эрмитс и Талихярм в гонке не участвовали. В спринтерской гонке на ЧМ в Оберхофе Эрмитс была 64-й, а Талихярм - 91-й.

Биатлонистка Маркета Давидова из Чехии, которая является действующей чемпионкой мира в индивидуальной гонке, попытается защитить титул. В текущем сезоне в женской индивидуальной гонке на этапе КМ лидирует итальянка Лиза Виттоцци.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.