СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: Как выступят эстонские биатлонистки в индивидуальной гонке?
Сегодня, в немецком Оберхофе на ЧМ-2023 по биатлону состоится очередная гонка. На старт выйдут женщины, которые выступят в индивидуальной гонке на 15 км.
В соревнованиях примут участие 94 биатлонистки, в том числе четыре эстонки: Туули Томингас (стартовый номер 26), Сузан Кюльм (47), Регина Эрмитс(83) и Йоханна Талихярм (91).
На данный момент лучший результат ЧМ среди представителей Эстонии показала Томингас — 34-е место в гонке преследования. В той же гонке Кюльм была 39-й. Эрмитс и Талихярм в гонке не участвовали. В спринтерской гонке на ЧМ в Оберхофе Эрмитс была 64-й, а Талихярм - 91-й.
Биатлонистка Маркета Давидова из Чехии, которая является действующей чемпионкой мира в индивидуальной гонке, попытается защитить титул. В текущем сезоне в женской индивидуальной гонке на этапе КМ лидирует итальянка Лиза Виттоцци.