ЧМ-2023 по биатлону: эстонская биатлонистка стала 6-й в индивидуальной гонке

В немецком Оберхофе завершилась индивидуальная женская гонка на 15 км. Победу одержала шведская спортсменка Ханна Эберг (43.36,1 и 1 промах). Второе место заняла её соотечественница Линн Перссон (+10,3 без промахов). Бронзовую награду завоевала итальянка Лиза Виттоцци (+28,0 и 1 промах).

Лучший результат среди эстонских биатлонисток показала Туули Томингас (+2:23.3 и 2 промаха), которая заняла 6-е место, показав лучший результат в своей карьере.

Туули Томингас чисто прошла первый огневой рубеж. На втором и третьем она допустила по одному промаху, но последний огневой рубеж преодолела без промахов. Томингас показала лучший результат в своей карьере на чемпионате мира, заняв 6-е место.

Сузан Кюльм (+8:15.9 и 6 промахов), финишировала 59-й, Регина Эрмитс (+10:13.0 и 7 промахов) финишировала 73-й.

Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).

6. Туули Томингас +2:23.3 (2 промаха).

..59. Сузан Кюльм +8:15.9 (6 промахов).

..73. Регина Эрмитс +10:13.0 (7 промахов).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.