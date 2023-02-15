МНЕНИЕ | Яна Тоом: целью правительства должна быть защита прав работников через профсоюзы(12)
Чтобы укрепить профсоюзы, нужно дать людям понять, что не нужно бояться, – и дать им высказаться. Повышение зарплат, например, учителей, нельзя превращать в бессмысленную предвыборную гонку, это должен быть естественный и постоянный процесс, пишет член Европарламента Яна Тоом, ставшая в проекте Eesti Päevaleht министром социальных дел в теневом правительстве.
Я понимаю, что само слово вызывает у многих аллергию. Для людей постарше это неизбежно один из символов советского времени. А поскольку те профсоюзы занимались не защитой прав работников, а, скажем, распределением квартир и путевок, будучи в то же время сильно заряженными идеологически, многие от этого образа до сих пор не освободились.
Но если оставить в покое советское прошлое и оглядеться в европейском настоящем, окажется, что сильные профсоюзы – обязательный элемент социально-экономического пейзажа. Причем не только в странах, история которых знала много революций, как во Франции, но и в странах, где катаклизмов сумели избежать, скажем, в Швеции.
Сильный профсоюз – это мощь
Невидимая рука рынка не регулирует зарплаты и условия труда так, как это нужно обществу для устойчивого развития, и не защищает работника от произвола работодателя. Для такой регуляции есть два пути. Первый, прямое вмешательство государства, так или иначе применяется во всех странах мира (закон о трудовом договоре и т. д.). Но такое вмешательство не всегда эффективно – государство не может и не должно вмешиваться во все нюансы. Второй путь – профсоюзы, то есть объединения работников (обычно по отраслям экономики), представители которых ведут переговоры с работодателями.
Мощнейший инструмент профсоюзов – забастовка, но это не значит, что они только и делают, что бастуют: обычно осознания того, что забастовка возможна в принципе, хватает, чтобы достичь соглашения. Работодателю это не нравится, но садиться за стол переговоров все-таки приходится.
В Эстонии ситуация другая – профсоюзы у нас слабые. И не потому, что не справляются, а потому, что их сознательно ослабляли правительства Партии реформ. Конечно, есть и работодатели, которым это подходит. К счастью, это не подходит Европейскому Союзу.
Европе бездействие не нравится
В октябре 2022 года была окончательно одобрена Директива об адекватной минимальной зарплате в ЕС. Регулировать минималку напрямую ЕС не стал. В директиве указана цель – минимальная зарплата должна составлять не менее 60% от медианной зарплаты или не менее 50% от средней зарплаты в стране (для Эстонии это означало бы минималку на 125 евро больше нынешней). И путь к этой цели лежит через профсоюзы.
Для этого коллективными договорами у нас должны быть охвачены 80% работников. Добиться этого непросто, сейчас наш охват – чуть менее 20%. Так что дорога в светлое будущее обещается долгая, но ее не избежать. Хотя бы потому, что Эстония обязана в течение двух лет представить Еврокомиссии четкий план, как именно мы будем наращивать членство в профсоюзах.
Осмелюсь утверждать, что Центристская партия – единственная политическая сила Эстонии, всегда стоявшая за интересы профсоюзов. Напомню, что именно правительство Юри Ратаса возобновило трехсторонние переговоры между профсоюзами, работодателями и государством. До того имеющиеся у нас профсоюзы отодвигали в сторону, и уж точно речи не шло, чтобы их усиливать. Результат налицо. Неслучайно Центральный союз профсоюзов в 2018 году заключил соглашение о сотрудничестве именно с Центристской партией.
Зарплата не должна быть обусловлена политикой
Наша главная проблема – неохваченность коллективными договорами. В Эстонии всего два секторальных коллективных договора – в здравоохранении и общественном транспорте. А у учителей, несмотря на наличие профсоюза, коллективных договоров часто нет. Что дает политикам прекрасную возможность перед выборами устраивать гонку обещаний, однако не вселяет в учителей особой уверенности (см., например, обещание платить высокую зарплату „хорошим учителям“, причем критерий хорошести остается на усмотрение обещающего).
Так продолжаться не может. И учителя, и работники других секторов должны иметь возможность вести переговоры об увеличении зарплаты через профсоюзы – и именно на основе коллективных договоров. Тогда повышение зарплаты и улучшение условий труда будет и справедливее, и адекватнее. Несмотря на то, что в Швеции нет определенной законом минимальной зарплаты, реальная минимальная зарплата, которую получают шведы, достойна зависти – и именно потому, что доля коллективных договоров составляет 90%.
Позиция центристов записана в нашей программе: следует „чаще вовлекать профсоюзы в законотворчество, касающееся благополучия и прав работников“, кроме того, „мы считаем важным, чтобы в переговоры о зарплате работников сферы образования были вовлечены представители профсоюзов“. Это не значит, что людей будут загонять в профсоюзы, но целью правительства должна быть защита прав работников. Ведь именно от них зависит в конечном счете развитие Эстонии – и они сегодня самая уязвимая группа на рынке труда.
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