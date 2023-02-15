МНЕНИЕ | Яна Тоом: целью правительства должна быть защита прав работников через профсоюзы

Я понимаю, что само слово вызывает у многих аллергию. Для людей постарше это неизбежно один из символов советского времени. А поскольку те профсоюзы занимались не защитой прав работников, а, скажем, распределением квартир и путевок, будучи в то же время сильно заряженными идеологически, многие от этого образа до сих пор не освободились.

Но если оставить в покое советское прошлое и оглядеться в европейском настоящем, окажется, что сильные профсоюзы – обязательный элемент социально-экономического пейзажа. Причем не только в странах, история которых знала много революций, как во Франции, но и в странах, где катаклизмов сумели избежать, скажем, в Швеции.

Сильный профсоюз – это мощь

Невидимая рука рынка не регулирует зарплаты и условия труда так, как это нужно обществу для устойчивого развития, и не защищает работника от произвола работодателя. Для такой регуляции есть два пути. Первый, прямое вмешательство государства, так или иначе применяется во всех странах мира (закон о трудовом договоре и т. д.). Но такое вмешательство не всегда эффективно – государство не может и не должно вмешиваться во все нюансы. Второй путь – профсоюзы, то есть объединения работников (обычно по отраслям экономики), представители которых ведут переговоры с работодателями.

Мощнейший инструмент профсоюзов – забастовка, но это не значит, что они только и делают, что бастуют: обычно осознания того, что забастовка возможна в принципе, хватает, чтобы достичь соглашения. Работодателю это не нравится, но садиться за стол переговоров все-таки приходится.

В Эстонии ситуация другая – профсоюзы у нас слабые. И не потому, что не справляются, а потому, что их сознательно ослабляли правительства Партии реформ. Конечно, есть и работодатели, которым это подходит. К счастью, это не подходит Европейскому Союзу.

Европе бездействие не нравится