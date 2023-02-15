Журналистка отказалась от личного автомобиля и счастлива: „каждый месяц на машину у меня уходило 500 евро“

Круус отказалась от личного автомобиля шесть лет назад по практическим соображениям. По подсчетам Круус, ее расходы на автомобиль, который она использовала в основном для того, чтобы ездить из дома на работу и обратно, составляли около 500 евро каждый месяц, пишет rus.err.ee.

„Да, иметь свой автомобиль невероятно удобно. Абсолютно. Совершенно не спорю. Но подсчитав расходы на содержание машины, то есть стоимость техобслуживания, топлива, замены запчастей и так далее, я поняла, что каждый месяц на автомобиль у меня уходит 500 евро. Я не нашла причины, почему должна отдавать эти деньги. Это 6000 евро каждый год. На них можно съездить в отличный отпуск“, - подчеркнула она.

По ее словам, иногда она использует для передвижения такси или арендованный автомобиль вместо общественного транспорта, однако эти расходы не идут ни в какое сравнение с содержанием автомобиля.

Круус отметила, что понимает людей, которые пользуются автомобилем. „Есть люди, которые ездят на машине, поскольку живут за городом, где не ходит общественный транспорт, или заботятся о родственнике с ограниченными физическими возможностями. В этом случае машина - необходимость“, - добавила она.

Она призналась, что больше всего скучает по собственной машине летом, когда хочется передвигаться более спонтанно. Хотя она использует арендованные автомобили, когда это необходимо, в большинстве случаев их надо бронировать заранее.