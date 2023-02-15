Украинский и российский клуб выступили с официальным заявлением по поводу драки футболистов в Турции(4)
Украинский футбольный клуб „Минай“ и российский „Шинник“ выступили с официальным заявление по поводу драки футболистов, которая произошла в понедельник в турецком отеле Royal Seginus.
Между футболистами украинского клуба „Минай“ и российского „Шинника“ возник конфликт, переросший в драку. Инцидент произошел в гостинице Royal Seginus, где проживали обе команды.
Заявление украинского клуба:
„13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК „Минай“ и представителей ярославского „Шинника“. Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.
Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей „Шинника“ и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах.
Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.
Перед началом сборов главным требованием „Миная“ к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить „Шинник“ согласился отель. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-агрессора не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны“, – говорится в заявлении закарпатского клуба.
Заявление российского клуба:
„Вечером 13 февраля на территории отеля Сигинус, находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды „Минай“.
В связи с этим футбольный клуб „Шинник“ официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов „Шинника“ выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.
Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать интересы не только клуба, но и нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы“, — написано в сообщении клуба.