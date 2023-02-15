Украинский и российский клуб выступили с официальным заявлением по поводу драки футболистов в Турции

Между футболистами украинского клуба „Минай“ и российского „Шинника“ возник конфликт, переросший в драку. Инцидент произошел в гостинице Royal Seginus, где проживали обе команды.

Заявление украинского клуба:

„13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК „Минай“ и представителей ярославского „Шинника“. Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.

Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей „Шинника“ и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах.

Уже после окончания стычки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Перед началом сборов главным требованием „Миная“ к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить „Шинник“ согласился отель. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-агрессора не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны“, – говорится в заявлении закарпатского клуба.

Заявление российского клуба:

„Вечером 13 февраля на территории отеля Сигинус, находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды „Минай“.