14.02.2023, 22:21
Тысяча домохозяйств осталась в центре Таллинна без электричества
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за протечки воды находящаяся на Тынисмяги подстанция компании Elektrilevi во вторник вечером вышли из строя.
Подстанция находится в помещениях ремонтируемой Национальной библиотеки. Руководитель по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд пояснила, что неисправность была вызвана протечкой воды.
По словам представителя Elektrilevi, подача электричества обесточенным клиентам возобновится не позднее 2 часов ночи.
Оперативную информацию перебоях в электроснабжении можно получить здесь.