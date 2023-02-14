ЧП и криминал
14.02.2023, 22:21

Тысяча домохозяйств осталась в центре Таллинна без электричества

 
Перебои с электричеством. Иллюстративный снимок
Перебои с электричеством. Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Из-за протечки воды находящаяся на Тынисмяги подстанция компании Elektrilevi во вторник вечером вышли из строя.

Подстанция находится в помещениях ремонтируемой Национальной библиотеки. Руководитель по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд пояснила, что неисправность была вызвана протечкой воды.

По словам представителя Elektrilevi, подача электричества обесточенным клиентам возобновится не позднее 2 часов ночи.

Оперативную информацию перебоях в электроснабжении можно получить здесь.

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