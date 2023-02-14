ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (356-й день) | Киев: РФ намерена лишить украинцев воды из Днепра

Министр обороны США: об истребителях решения нет, боеприпасов постараются дать Украине как можно больше

Министр обороны США Ллойд Остин вышел к журналистам после совещания 50 стран-союзниц Украины . Его спросили, не решили ли передать Киеву боевые самолеты. „Мне нечего сообщить“, - ответил на это Остин.

Он, однако, сказал, что западные страны постараются поставить Украине как можно больше боеприпасов и как можно быстрее. Боеприпасов Украине не хватает уже давно; снарядов советских калибров за пределами России производится мало, а по сообщениям западной прессы, с недавних пор Украина начала расходовать больше снарядов натовских калибров, чем советских, но и их недостаточно - как у украинской армии, так и западных стран, которые производят эти боеприпасы. Как пишет в твиттере корреспондент Politico, Остин также сообщил, что Австралия пытается нарастить производство снарядов калибра 155 мм.

Глава Пентагона также сообщил, что союзники ожидают, что Украина начнет собственное наступление в течение весны.

Российские войска нанесли удар по Краматорску — попали в помещение медицинского учреждения, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

В США запросил убежище российский инженер, работавший над стратегическим бомбардировщиком Ту-160

Как утверждается в документе, в конце декабря россиянин вместе с семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд в страну. Он пояснил, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального. Также, согласно отчету, он предложил раскрыть „некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России“.