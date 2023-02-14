ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (356-й день) | Киев: РФ намерена лишить украинцев воды из Днепра
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Министр обороны США: об истребителях решения нет, боеприпасов постараются дать Украине как можно больше
Министр обороны США Ллойд Остин вышел к журналистам после совещания 50 стран-союзниц Украины . Его спросили, не решили ли передать Киеву боевые самолеты. „Мне нечего сообщить“, - ответил на это Остин.
Он, однако, сказал, что западные страны постараются поставить Украине как можно больше боеприпасов и как можно быстрее. Боеприпасов Украине не хватает уже давно; снарядов советских калибров за пределами России производится мало, а по сообщениям западной прессы, с недавних пор Украина начала расходовать больше снарядов натовских калибров, чем советских, но и их недостаточно - как у украинской армии, так и западных стран, которые производят эти боеприпасы. Как пишет в твиттере корреспондент Politico, Остин также сообщил, что Австралия пытается нарастить производство снарядов калибра 155 мм.
Глава Пентагона также сообщил, что союзники ожидают, что Украина начнет собственное наступление в течение весны.
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Как утверждается в документе, в конце декабря россиянин вместе с семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд в страну. Он пояснил, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального. Также, согласно отчету, он предложил раскрыть „некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России“.
Среди стран-членов НАТО продолжаются дискуссии по вопросу возможных поставок Украине боевых самолетов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг журналистам в преддверии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО. Виды военной помощи Киеву менялись по мере изменения войны, добавил Столтенберг. Необходимо обеспечить ситуацию, в которой Украина получит требуемое оружие, чтобы „победить в этой войне“, добавил генсек альянса.
Партнеры Украины помогут ей перейти в контрнаступление весной, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. „Мы будем поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможем Украине удержаться и продвинуться в ходе весеннего контрнаступления“, - указал он. По словам главы Пентагона, необходимо усилить военную помощь Киеву и поддержать ее „в этот решающий момент“.
Российские силы спускают воду из Каховского водохранилища, стремясь лишить водоснабжения украинцев, получающих воду из Днепра, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. „На сегодняшний день Россия намерена сделать условия жизни в Украине невыносимыми… Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды.
Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде“, - сообщил глава украинского правительства. По его словам, снижение уровня воды в водохранилище также угрожает безопасности Запорожской АЭС, поскольку может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.
Германия приступила к обучению украинских военнослужащих эксплуатации основных боевых танков Leopard 2. Обучение продлится до конца марта.
Глава Луганской областной военной администрации Украины Сергей Гайдай заявил, что местные власти в ближайшие дни ожидают массированные атаки российских войск, которые, по его словам, имеют приказ выйти на административные границы Луганской области.
По словам Гайдая, российские войска уже стянули туда большое количество живой силы и техники. „Уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа“, - сообщил председатель Луганской ОВА.
Германия подписала контракты с Rheinmetall на производство боеприпасов для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на встрече в Брюсселе, что его страна только что подписала контракты с оружейной компанией Rheinmetall на производство большего количества боеприпасов для зенитных орудий Gepard, которые Берлин уже отправил Украине.
Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для „Гепардов“. Борис Писториус сообщил, что, вероятно, потребуются месяцы, чтобы поставить Украине новые боеприпасы для систем ПВО.
Российские корабли оснастили тактическим ядерным оружием, утверждает норвежская разведка. Такого не было 30 лет
Корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием - впервые за последние 30 лет, утверждает разведка Норвегии.
ЕС внес Россию в список несотрудничающих налоговых юрисдикций
Европейский союз добавил Россию в свой список несотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций, заявил во вторник Европейский Совет.
Россия была добавлена в список из-за ее нового законодательства, принятого в 2022 году, которое, как заявляет ЕС, противоречит критериям надлежащего налогового управления, зафиксированным в соответствующем Кодексе поведения Евросоюза.
Диалог с Россией о налогообложении зашел в тупик после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Список несотрудничающих налоговых юрисдикций (также известный как черный список офшоров ЕС) был впервые составлен в 2017 году и в настоящее время состоит из 16 юрисдикций, включая Панаму, Арубу, Белиз, Вануату, Гуам, Багамы и Виргинские острова США.
В Украине погиб гражданин Великобритании, уже восьмой с начала войны
Британское Министерство иностранных дел сообщает, что оказывает поддержку семье британца, погибшего в Украине.
Его имя и обстоятельства смерти пока не подтверждены. Представители министерства в контакте с местными властями в Украине, заявили в МИД.
Это уже восьмой британец, погибший в Украине с 24 февраля. В страну отправилось много британских волонтеров для гуманитарной работы, а также добровольцы, вступившие в ряды ВСУ.
Несмотря на большие потери, россияне не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и по-прежнему концентрирует основные усилия на наступлении в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, заявил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. По его данным, за минувшие сутки российские силы нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска Донецкой области, в результате чего есть раненые среди мирного населения, повреждены дворец культуры, в котором размещен центр выдачи гуманитарной помощи, а также помещение медицинского учреждения. Кроме того, зафиксировано более 25 обстрелов из РСЗА, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава, отмечается в Facebook.
В свою очередь украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ врага, заявил украинский Генштаб.