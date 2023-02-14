ОПРОС: Удалось ли вам избежать потери друзей из-за сложной международной обстановки?

Удалось ли вам избежать потери друзей из-за сложной международной обстановки?

Что могли бы посоветовать тем, у кого возникла такая проблема?

Софья Хомякова,

руководитель SA Narva Linna Arendus:

Замечательно, что в нашей стране в феврале празднуется не просто Валентинов день, а День друга. К сожалению, повлиять на ситуацию в мире мы не можем, поэтому я сама и мои близкие ценим виртуальное общение. Поддерживаем связь с друзьями и родственниками по всему миру, в том числе и из России, с помощью мобильных приложений.

Здорово, что для возрастных людей, за 80 лет, в наше время не составляет труда фотографировать и пересылать с помощью телефона фото внуков своим друзьям на другой край земли. Поэтому рекомендую всем, кто еще не умеет пользоваться гаджетами, научиться этому, и тогда проблем в общении со своими друзьями у вас не будет несмотря ни на что!

Антон Осиповский,

член правления Brand Effect OU:

К сожалению, я потерял друга в самом шокирующем смысле этого слова – он погиб в ходе войны России и Украины. При том что человек не был напрямую связан с военными действиями.

Если же говорить о конфликтах, основная их причина – это, как я понимаю, разнящиеся политические взгляды. Наверняка с такой ситуацией сталкивается большинство нарвитян. В моем окружении, включая пожилых родителей, мнения относительно международной обстановки сходятся, поэтому с отношениями у нас всё в порядке. Рекомендация, которую могу дать даже безотносительно Дня друзей, одна: нужно ценить то, что у нас есть, тех, кто рядом, и беречь мирную жизнь.

Ольга Тюрина,

художник, педагог:

Так сложилось, что многие мои друзья живут в России, это коллеги-художники или бывшие однокурсники. Ситуация и с прошедшими пандемическими ограничениями, и особенно нынешние военные действия со стороны России, конечно, повлияли на наши встречи и общение. Оно сводится в основном теперь к интернету и телефону.