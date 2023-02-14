ОПРОС: Удалось ли вам избежать потери друзей из-за сложной международной обстановки?
14 февраля в Эстонии праздник – День друзей. „Нарвская Газета“ провела среди нарвитян опрос.
Удалось ли вам избежать потери друзей из-за сложной международной обстановки?
Что могли бы посоветовать тем, у кого возникла такая проблема?
Софья Хомякова,
руководитель SA Narva Linna Arendus:
Замечательно, что в нашей стране в феврале празднуется не просто Валентинов день, а День друга. К сожалению, повлиять на ситуацию в мире мы не можем, поэтому я сама и мои близкие ценим виртуальное общение. Поддерживаем связь с друзьями и родственниками по всему миру, в том числе и из России, с помощью мобильных приложений.
Здорово, что для возрастных людей, за 80 лет, в наше время не составляет труда фотографировать и пересылать с помощью телефона фото внуков своим друзьям на другой край земли. Поэтому рекомендую всем, кто еще не умеет пользоваться гаджетами, научиться этому, и тогда проблем в общении со своими друзьями у вас не будет несмотря ни на что!
Антон Осиповский,
член правления Brand Effect OU:
К сожалению, я потерял друга в самом шокирующем смысле этого слова – он погиб в ходе войны России и Украины. При том что человек не был напрямую связан с военными действиями.
Если же говорить о конфликтах, основная их причина – это, как я понимаю, разнящиеся политические взгляды. Наверняка с такой ситуацией сталкивается большинство нарвитян. В моем окружении, включая пожилых родителей, мнения относительно международной обстановки сходятся, поэтому с отношениями у нас всё в порядке. Рекомендация, которую могу дать даже безотносительно Дня друзей, одна: нужно ценить то, что у нас есть, тех, кто рядом, и беречь мирную жизнь.
Ольга Тюрина,
художник, педагог:
Так сложилось, что многие мои друзья живут в России, это коллеги-художники или бывшие однокурсники. Ситуация и с прошедшими пандемическими ограничениями, и особенно нынешние военные действия со стороны России, конечно, повлияли на наши встречи и общение. Оно сводится в основном теперь к интернету и телефону.
Я иногда даже боюсь задать вопрос на тему войны, чтобы уберечься от разочарования. Мы говорим на отвлечённые темы, о личном. Но понимаешь вдруг в разговоре, что политика и личная жизнь сейчас различными сторонами соприкасаются очень близко. Если же позиция агрессивная, то само собой общение прекращается. Радует, что истинные друзья остаются с тобой.
Андрей Гвоздиков,
литератор:
Всё моё общение только в Нарве, где я живу уже 20 лет, то есть четверть своей жизни. Многие прежние друзья давно живут не в России, а в Америке и Европе, изредка связываемся с ними по интернету. К сожалению, это мои ровесники, то есть люди восьмидесятилетние, меня в этом мире они один за одним покидают.
Вообще же не обсуждаю ни футбол, ни политику.
Идёт исторический процесс, не зависящий ни от меня, ни от моих друзей. Ни я, ни они как человеческие сущности не меняются, все вполне устоявшиеся личности. Не меняют же люди отношения друг к другу из-за перемены времён года. „Мы времена не выбираем. Мы в них живём и умираем“. И только Богу нас судить.