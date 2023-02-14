Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин признал, что создал „фабрику троллей“

„Я никогда не был просто финансистом „Агентства интернет-исследований“. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время“, - заявил он, отвечая на вопрос журналистов немецкого еженедельника Der Spiegel.

Пригожин также сказал, что „Агентство интернет-исследований“ было создано для защиты российского информационного пространства от западных антироссийских тезисов.

Вмешательство в выборы в США

„Фабрика троллей“ и Евгений Пригожин, находящийся под санкциями США и Евросоюза, обвиняется в Соединенных Штатах во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В июле 2022 года Госдепартамент США объявил награду за информацию о российском вмешательстве в американские выборы и, в частности о Евгении Пригожине и ООО „Агентство интернет-исследований“ (IRA). Вознаграждение суммой до 10 млн долларов установлено за данные, позволяющие идентифицировать или установить местонахождение иностранных физических или юридических лиц, которые участвуют или участвовали во вмешательстве в выборы.

В сообщении Госдепа IRA описывается как организация, проводящая с 2014 года операции по вмешательству в выборы в США „с целью посеять раздор“. Как указывает ведомство, IRA вела деятельность через несколько других российских компаний и спонсировалась через подконтрольные Пригожину ООО „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“ и Concord Catering.

Пригожин и его пресс-служба ранее утверждали, что он никаким образом не связан с „фабрикой троллей“, а также с вмешательством в американские выборы.