СЕГОДНЯ | Лига чемпионов возвращается: „ПСЖ“ примет „Баварию“, а „Милан“ сыграет с „Тоттенхэмом“

„ПСЖ“ - „Бавария“. Начало матча в 22:00.

„ПСЖ“ заняли второе место в группе Н, уступив первое место „Бенфике“. „Бавария“ же свою группу с „Интером“ и „Барселоной“ выиграла уверенно, не потеряв ни одного очка.

Обе команды имеют в своем составе топовых футболистов, но без травм не обошлось. У „ПСЖ“ под вопросом участие в матче: Мбаппе, Лионеля Месси и Марко Верратти.

„Бавария“ в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на нескольких игроков основного состава: Мануэля Нойера, Лукаса Эрнандеса и Садио Мане. Под вопросом также участие Эрика Шупо-Мотинга и Нуссайра Мазрауи.

Если „ПСЖ“ в последнее время показывал неуверенную игру, то „Бавария“ в отличной форме и уже пять месяцев не проигрывает. Последний раз немецкий клуб проигрывал 17 сентября прошлого года.

„Милан“ - „Тоттенхэм“. Начало матча в 22:00.

„Милан“ на групповой стадии Лиги чемпионов занял второе место. Итальянский клуб пережил ужасное начало года и в последних восемьи матчах „Милан“ одержал только одну победу, дажды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Из-за чего команда в Серии А скатилась на пятое место. „Милан“ сыграет в плей-офф ЛЧ впервые за 9 лет.

У „Милана“ в сегодняшней игре из-за травм не сыграют: Серджиньо Дест, Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Майк Меньян и Фикайо Томори.

На групповой стадии ЛЧ „Тоттенхэм“ занял первое место. Да, соперники были не самыми сильными: „Айнтрахт“, „Спортинг“ и „Марсель“, но при этом английский клуб в шести турах заработала 11 баллов.

„Тоттенхэм“ играет довольно стабильно. В турнирной таблице АПЛ они занимают пятое место. Последний раз „Тоттенхэм“ проиграл на этих выходных „Лестеру“ со счетом 1:4, а до этого у них была серия из трёх побед, в которой они сенсационно обыграли „Манчестер Сити“ (1:0).

У английского клуба на минувших выходных серьезную травму получил ключевой игрок Родриго Бентанкур. Еще травму получил основной вратарь и капитан - Уго Льорис. Также сегодня из-за травм не сыграют Ив Биссума и Райан Сессеньон

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