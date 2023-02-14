Лига чемпионов: „Бавария“ на выезде обыграла „ПСЖ“, а „Милан“ оказался сильнее „Тоттенхэма“

„Бавария“ обыграла в гостях „ПСЖ“ (0:1)

Гол: 0:1 – 53 Коман

„Бавария“ с первых минут забрала мяч под свой контроль и доминировала весь первый тайм, но голов забить не удалось. Второй тайма начался по похожему сценарию и на 54-й минуте, благодаря голу Кингсли Комана „Бавария“ смогла наконец то взломать оборону парижан и выйти вперед.

„Бавария“ была близка к тому, чтобы забить еще, но хозяев спасали перекладина и несколько сэйвов Доннаруммы. После пропущенного гола „ПСЖ“ стали активно создавать опасные моменты и даже дважды забили гол, но они были отменены из-за офсайда. К сожалению парижане оживились только к концу встречи, поэтому сравнять счет так и не смогли.

Ответная игра состоится в Мюнхене, 8 марта.

„Милана“ дома обыграл „Тоттенхэм“ (1:0)

Гол: 1:0 – 7 Браим Диас

Хозяева вышли вперед уже на седьмой минуте матча, гол забил Браим Диас. Тео Эрнандес пробил с острого угла, но спас вратарь Фрэйзер Форстер. Браима Диаса сыграл на добивании, но и этот удар отразил вратарь, Диас еще раз сыграл на добивании и на этот раз мяч залетел в ворота.

„Тоттенхэм“ действовал слишком прямолинейно в атаки и „Милан“ без проблем отбивался и играл на контратаках, но больше голов зрители не увидели.

„Милан“ одержал победу в плей-офф ЛЧ впервые с 2013-го года.

Ответная игра состоится 8 марта, в Лондоне.

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