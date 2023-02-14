Торговый центр T1 будет премировать посетителей за пройденные шаги

„Сотрудничество с FitSphere началось в самый подходящий момент, ведь год движения напоминает о том, что даже просто ежедневная ходьба помогает сжигать калории. Приложение FitSphere способствует физической активности людей и премирует пользователей, выполняющих цели по шагам. Разумеется, учитываются все шаги, а не только те, которые люди нахаживают в T1“, – сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

„Движение и без того способствует хорошему самочувствию, но приложение FitSphere вводит соревновательный момент, позволяя активным пользователям получать премии. Мы хотим привлечь как можно больше действующих в T1 предприятий принимать участие в вызовах FitSphere“, – сказал руководитель по партнерским отношениям FitSphere Норман Вихул.

FitSphere – это приложение, премирующее за физическую активность, цель которого заключается в том, чтобы мотивировать людей к ведению активного образа жизни. Приложение FitSphere позволяет пользователям отслеживать физическую активность и, посредством сети партнеров, получать премии за достигнутые цели.

Первым присоединившимся к приложению арендатором T1 стал кинотеатр Cinamon, организовавший соревнование, в рамках которого участникам предстоит за три недели набрать 120 000 шагов, то есть совершать около 5700 шагов в неделю.

FitSphere основали в 2020 году Карл Вихур и Кристо Сыэрд. На сегодняшний день приложение насчитывает около 67 000 пользователей.

Центр T1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года собственником и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Центр, расположенный рядом со строящимся терминалом Linda трассы Rail Baltica, обладает 56 000 квадратных метров арендных площадей и в общей сложности 1 111 парковочными местами на подземной, открытой и многоэтажной парковках. Якорными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и Cinamon.