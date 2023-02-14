Минфин: самое дорогое предвыборное обещание сделала избирателям Партия реформ

Предложенный Партией реформ возврат к прежней системе подоходного налога, при которой на всех уровнях дохода действует единая ставка налога, но с освобождением от налога дохода в размере 700 евро для всех, обошелся бы бюджету в 470 млн евро в год, передает rus.err.

Второе по дороговизне предвыборное обещание дают EKRE и центристы - снижение НСО на продукты питания и лекарства обошлось бы примерно в 430 млн евро в год.

EKRE также обещает повысить пенсии до 1200 евро, что обойдется в 300 млн евро.

Далее следует обещание социал-демократов повысить минимальную заработную плату до 1200 евро, стоимость которого составляет 250 млн евро, поскольку план партии предусматривает механизм компенсации, при котором государство будет частично компенсировать такое повышение работодателям в течение определенного периода.

Чуть менее 250 млн евро стоят обещания соцдемов и Eesti 200 повысить детские пособия.