Минфин: самое дорогое предвыборное обещание сделала избирателям Партия реформ(8)
Согласно проведенному Министерством финансов анализу стоимости обещаний политических партий на предстоящих выборах в Рийгикогу, в самую большую сумму для государственного бюджета обойдется реформа подоходного налога, продвигаемая Партией реформ, за которой следует обещание EKRE и Центристской партии снизить налог с оборота на продукты питания и лекарства.
Предложенный Партией реформ возврат к прежней системе подоходного налога, при которой на всех уровнях дохода действует единая ставка налога, но с освобождением от налога дохода в размере 700 евро для всех, обошелся бы бюджету в 470 млн евро в год, передает rus.err.
Второе по дороговизне предвыборное обещание дают EKRE и центристы - снижение НСО на продукты питания и лекарства обошлось бы примерно в 430 млн евро в год.
EKRE также обещает повысить пенсии до 1200 евро, что обойдется в 300 млн евро.
Далее следует обещание социал-демократов повысить минимальную заработную плату до 1200 евро, стоимость которого составляет 250 млн евро, поскольку план партии предусматривает механизм компенсации, при котором государство будет частично компенсировать такое повышение работодателям в течение определенного периода.
Чуть менее 250 млн евро стоят обещания соцдемов и Eesti 200 повысить детские пособия.