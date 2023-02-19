Новости Эстонии
19.02.2023, 15:09

Отношение изменилось кардинально. 72% врачей поддерживают легализацию эвтаназии и ассистированного суицида

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По мнению в первую очередь молодых врачей, в Эстонии можно было бы легализовать ассистированный суицид и эвтаназию
По мнению в первую очередь молодых врачей, в Эстонии можно было бы легализовать ассистированный суицид и эвтаназию
ФОТО: Shutterstock

Предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем будет принято решение о том, следует ли легализовать эвтаназию и ассистированный суицид. Этот вопрос может быть решен только после общественной дискуссии, пишет издание Eesti Päevaleht.

Время от времени в обществе поднимается вопрос о том, имеет ли человек право на то, чтобы достойно уйти из жизни, следует ли легализовать в Эстонии эвтаназию и ассистированный суицид. Как правило, дискуссии разгораются после того, как люди решаются на добровольное самоубийство при содействии врача, как, например, ушедшая из жизни в Швейцарии Яне Паберит, которая в январе 2019 года рассказала в передаче „Pealtnägija“ («Очевидец“) свою историю, а также родственники страдающих от бокового амиотрофического склероза (БАС), поведавшие свои истории в газете Eesti Päevaleht. В данном случае мы рассматриваем эвтаназию как добровольную смерть неизлечимо больного человека, происходящую при помощи врача. Ассистированное самоубийство — это уход из жизни с помощью лекарств, когда пациент принимает препараты сам, но организует суицид врач.

В апреле прошлого года Институт семейной медицины и здравоохранения Тартуского университета совместно с Психиатрической клиникой Клиники ТУ провел исследование с целью узнать, как работающие в Эстонии врачи относятся к легализации эвтаназии и ассистированного суицида и что они думают по этому поводу. В исследовательскую группу вошли Айме Кейс, Кадри Суйя, Ану Алуоя, Мариан Киудма и Хети Писарев. „Одна из причин, по которой наша научная группа инициировала это исследование, заключается в том, что мы давно не интересовались мнением врачей“, - сказала Айме Кейс, преподаватель медицинской этике в Тартуском университете, заместитель председателя Эстонского совета по биоэтике и исследований на человеке, а также член ведущего комитета Совета Европы по биоэтике и правам человека. Участникам опроса, в ходе которого планировалось выявить также связь между демографическими факторами и факторами рабочей среды, предлагалось ответить на 31 вопрос.

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