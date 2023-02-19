Отношение изменилось кардинально. 72% врачей поддерживают легализацию эвтаназии и ассистированного суицида

Время от времени в обществе поднимается вопрос о том, имеет ли человек право на то, чтобы достойно уйти из жизни, следует ли легализовать в Эстонии эвтаназию и ассистированный суицид. Как правило, дискуссии разгораются после того, как люди решаются на добровольное самоубийство при содействии врача, как, например, ушедшая из жизни в Швейцарии Яне Паберит, которая в январе 2019 года рассказала в передаче „Pealtnägija“ («Очевидец“) свою историю, а также родственники страдающих от бокового амиотрофического склероза (БАС), поведавшие свои истории в газете Eesti Päevaleht. В данном случае мы рассматриваем эвтаназию как добровольную смерть неизлечимо больного человека, происходящую при помощи врача. Ассистированное самоубийство — это уход из жизни с помощью лекарств, когда пациент принимает препараты сам, но организует суицид врач.