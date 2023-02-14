Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности(6)
Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и компания Air Moldova.
„Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыты, ждем возобновления рейсов“, - сообщили в компании.
В связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.
Согласно последним данным, запрет продлится до 16:00.
Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.
Тем временем в сети сообщают, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этого пока нет.
Добавим, что международный аэропорт Кишинев также подтвердил, что по решению органа гражданской авиации воздушное пространство страны закрыто до 16:00.