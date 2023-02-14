В турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами

Инцидент произошел в гостинице Royal Seginus, где проживали обе команды.

Футбольный комментатор и известный журналист Роман Бебех, который общается со многими украинскими футболистами, написал в Twitter, что к конфликту привела „бытовая ситуация“.

По информации Романа, российский спортсмен перебрал с алкоголем и начал некорректно обращаться с персоналом и футболист „Миная“ сделал ему замечание, возник конфликт, который перерос в драку.

Об инциденте сообщил и Telegram-канал Baza. По одной из версий футболисты „Миная“ требовали от соперников спеть гимн Украины, по другой – конфликт начался из-за того, что игроки украинской команды упрекали россиян в том, что они не выходят на митинги и не выступают против войны.

Baza рассказывает, что в результате драки пострадало четверо россиян.

После драки в гостиницу вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас в отеле Royal Seginus постоянно дежурят два сотрудника полиции.

После инцидента с заявлением выступил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

„В современном обществе совершенно недопустимы конфликты, основанные на национальной почве, на разнице во взглядах на те или иные проблемы.

Нужно разобраться в причинах происшедшего. Почему команды не были разведены по разным отелям? Но даже в одной гостинице можно было организовать проживание так, чтобы коллективы не пересекались. Очень много вопросов к организации этих сборов“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

