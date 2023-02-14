СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: выиграет ли Тиннес Бё четвертое золото?

Йоханнес Тиннес Бё, уже завоевавший три золотые медали на этом чемпионате мира, сегодня стартует под номером 11 и является одним из фаворитов предстоящей гонки.

Стартовый номер Стурла Холм Легрейд, завоевавший золото, серебро и бронзу в Оберхофе, — 21.

В лыжной гонке также примут участие трое представителей Эстонии: Рене Захна (43-й стартовый номер), Кристо Сиймер (87) и Роберт Хелдна (99). Всего на трассу выйдут 108 человек.

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