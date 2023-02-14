14.02.2023, 12:06
СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: выиграет ли Тиннес Бё четвертое золото?
ФОТО: | Scanpix
Сегодня, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 состоится мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км. Начало лыжной гонки в 15:30.
Йоханнес Тиннес Бё, уже завоевавший три золотые медали на этом чемпионате мира, сегодня стартует под номером 11 и является одним из фаворитов предстоящей гонки.
Стартовый номер Стурла Холм Легрейд, завоевавший золото, серебро и бронзу в Оберхофе, — 21.
В лыжной гонке также примут участие трое представителей Эстонии: Рене Захна (43-й стартовый номер), Кристо Сиймер (87) и Роберт Хелдна (99). Всего на трассу выйдут 108 человек.