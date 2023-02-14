Лучший бомбардир чемпионата Эстонии по футболу присоединился к клубу из Узбекистана

Сам Закария Бегларишвили так прокомментировал свой переход: „У меня было два очень замечательных сезона в „Левадии“. 2021 год был одним из лучших сезонов и для меня, и для клуба. Я буду вспоминать все это с большой теплотой в сердце. С тех пор как я пришел в клуб, я смог испытать отличные эмоции и повстречать хороших людей. Хочу поблагодарить президентов клуба Виктора Леваду и Андрея Лешкина, которые всегда меня во многом поддерживали и во всем помогали. У меня сложились очень хорошие и позитивные отношения со всеми людьми, которые работали и работают в клубе, я благодарю их всех за опыт и советы, которые они мне давали. Я всегда буду поддерживать „Левадию“ и желаю клубу больших успехов и успехов в предстоящем сезоне!“