Лучший бомбардир чемпионата Эстонии по футболу присоединился к клубу из Узбекистана
Полузащитник футбольного клуба „Левадия“ Закария Бегларишвили перешел в клуб про-лиги Узбекистана „Турон“.
Закария Белгаришвили перешел в „Левадию“ в ноябре 2020 года и помог клубу выиграть чемпионат Эстонии (2021 год), кубок Эстонии (2021 год) и Суперкубок Эстонии (2022 год).
Закария, родившийся в Грузии, но имеющий эстонский паспорт, также стал лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата Эстонии по футболу, забив 21 гол. Всего Белгаришвили провел в составе „Левадии“ 89 матчей, забил 50 голов и отдал 26 результативных передач.
Сам Закария Бегларишвили так прокомментировал свой переход: „У меня было два очень замечательных сезона в „Левадии“. 2021 год был одним из лучших сезонов и для меня, и для клуба. Я буду вспоминать все это с большой теплотой в сердце. С тех пор как я пришел в клуб, я смог испытать отличные эмоции и повстречать хороших людей. Хочу поблагодарить президентов клуба Виктора Леваду и Андрея Лешкина, которые всегда меня во многом поддерживали и во всем помогали. У меня сложились очень хорошие и позитивные отношения со всеми людьми, которые работали и работают в клубе, я благодарю их всех за опыт и советы, которые они мне давали. Я всегда буду поддерживать „Левадию“ и желаю клубу больших успехов и успехов в предстоящем сезоне!“
Виктор Левада, президент „Левадии“: „Сейчас я чувствую, что мой сын уходит из семьи, но это часть жизни. Жизнь продолжается, и я хотел бы сказать большое спасибо Бегларишвили за его работу и вклад в развитие клуба. Я желаю ему всего наилучшего и не сомневаюсь, что мы еще увидимся!“