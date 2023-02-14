Институт изучения войны: мобилизация вряд ли поможет России с быстрым наступлением

Как сообщает DW, постоянная зависимость РФ от мобилизованных, которые проявили неспособность выполнять боевые задачи, включая обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает, что такие лица не обладают боевым опытом, необходимым для проведения успешного механизированного наступления, отмечают аналитики. Эти мобилизованные, вероятно, прошли лишь ограниченную индивидуальную подготовку, говорится далее.